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«Трактор» победил «Северсталь» и прервал серию из двух поражений

«Трактор» победил «Северсталь» и прервал серию из двух поражений
Хоккей / КХЛ

«Трактор» встречался с череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Команда Германа Титова открыла счёт на 8-й минуте благодаря Полу Щехуре, который реализовал численный перевес. Гости отыгрались спустя пять минут после того, как в большинстве результативным броском отметился Даниил Вовченко. «Трактор» снова вышел вперёд за пять с половиной минут до сирены – Ник Бэйлен реализовал большинство, воспользовавшись удалением Константина Корнеева, и этот счёт сохранился до конца игры.

«Трактор» прервал серию из двух поражений подряд, в то время как «Северсталь» проиграла в третий раз кряду. Хозяева набрали 9 очков после 11 матчей, у коллектива Александра Гулявцева — 9 баллов после 13 встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2018, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 1
1:1, 0:0, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Щехура (Бергстрём) – 07:28 (5x4), 1:1 – Вовченко (Корнеев) – 12:22 (5x4), 2:1 – Бэйлен (Кравцов, Исаев) – 54:32 (5x4)
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