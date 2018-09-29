«Трактор» победил «Северсталь» и прервал серию из двух поражений

«Трактор» встречался с череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



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Команда Германа Титова открыла счёт на 8-й минуте благодаря Полу Щехуре, который реализовал численный перевес. Гости отыгрались спустя пять минут после того, как в большинстве результативным броском отметился Даниил Вовченко. «Трактор» снова вышел вперёд за пять с половиной минут до сирены – Ник Бэйлен реализовал большинство, воспользовавшись удалением Константина Корнеева, и этот счёт сохранился до конца игры.



«Трактор» прервал серию из двух поражений подряд, в то время как «Северсталь» проиграла в третий раз кряду. Хозяева набрали 9 очков после 11 матчей, у коллектива Александра Гулявцева — 9 баллов после 13 встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.