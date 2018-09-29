Нападающий «Северстали» Матей Странски выбыл из строя как минимум на месяц

Нападающий «Северстали» Матей Странски выбыл из строя примерно на месяц, получив травму в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (1:2), сообщил главный тренер череповецкого клуба Александр Гулявцев.



«Травма Странски? Похоже, выбыл надолго. Как минимум на месяц», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.



Чешский форвард провёл на льду всего 6 минут 5 секунд. В нынешнем сезоне на счету Странски девять матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафного времени.



25-летний форвард защищает цвета «Северстали» с сезона-2017/18.

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