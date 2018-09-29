Гулявцев: по самоотдаче и дисциплине к игрокам «Северстали» нет претензий

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с «Трактором» (1:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Череповца потерпел третье поражение подряд.



«Провели три матча в поездке, все три проиграли. По самоотдаче и игровой дисциплине к ребятам вопросов нет. Повторюсь, за три матча забили два гола, видимо, для нашей команды этого мало. Вроде и в обороне играем неплохо.



Что касается сегодняшней игры, то моменты были и у нашей команды, и у «Трактора». Не хватает нам реализации моментов, голов. Хочу поблагодарить ребят за игру, за выезд, хотя они расстроены, как и я», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

Кого понабрали. Первые оценки летней селекции на Западе КХЛ «Йокерит» угадал со всеми новичками, а СКА скупил талантливых игроков для «скамейки».