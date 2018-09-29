«Сочи» добыл выездную победу над «Слованом», у Архипова два очка

«Сочи» одержал победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 4:1 в пользу черноморской команды.



Подопечные Сергея Зубова отправили две шайбы в ворота Марека Чильяка в ходе первого периода. На 2-й минуте Александр Полунин реализовал большинство, а чуть позже результативным броском отметился Шон Коллинз. Во втором игровом отрезке коллектив Владимира Орсага сумел сократить отставание до минимума после гола Матуша Сукеля, реализовавшего большинство, но после перерыва Дмитрий Архипов снова увеличил преимущество гостей до двух шайб, а в концовке Дамир Рахимуллин поставил финальную точку.



«Сочи» одержал вторую победу подряд, «Слован» потерпел второе поражение кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.