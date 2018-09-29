Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач отсутствовал на пресс-конференции после игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (3:2).
По информации официального сайта «Магнитки», после матча чешский специалист подвернул ногу и с ним работали врачи.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве. На гол Ивана Верещагина «железнодорожники» ответили результативным броском Якуба Накладала. Во втором игровом отрезке хозяева дважды заставили капитулировать голкипера «Локомотива» Илью Коновалова. Сначала «Магнитка» вышла вперёд после гола Романа Любимова, а затем Сергей Мозякин отличился в большинстве. В концовке гости отыграли одну шайбу стараниями Григория Денисенко, но на большее их не хватило.
Яндач подвернул ногу после матча с «Локомотивом» и пропустил пресс-конференцию