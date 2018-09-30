Два очка Воробьёва помогли «Филадельфии» победить «Бостон»

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Филадельфия Флайерз» на выезде одержал победу над «Бостон Брюинз» — 4:1. Российский нападающий «лётчиков» Михаил Воробьёв провёл на льду 14 минут 52 секунды и отметился двумя результативными передачами, завершив матч с показателем «+3». Защитник «Филадельфии» Иван Проворов участие в матче не принимал. Единственная шайба «Бостона» в активе Райана Донато.

В другом матче «Эдмонтон Ойлерз» дома оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 4:3. Дублем в матче отметился нападающий «нефтяников» Кайлер Ямамото. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счёт гол и результативную передачу.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Бостон» — «Филадельфия» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

«Эдмонтон» — «Калгари» — 4:3 (1:3, 2:0, 1:0).