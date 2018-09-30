«Тампа» обыграла «Флориду», Сергачёв отметился передачей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кори Конакер, Мэттью Джозеф и Джей Ти Миллер. Защитник «молний» Михаил Сергачёв набрал 1 очко. Голкипер Андрей Василевский сделал 31 сейв. Александр Волков не смог набрать очков, проведя на льду 16 минут 48 секунд. Форвард «Тампы» Никита Кучеров пропускал матч из-за травмы.

Самым результативным игроком в составе «Флориды» стал Майк Хоффман, отметившийся голом и результативной передачей. В составе «Пантерз» участие в матче приняли защитник Богдан Киселевич и нападающий Евгений Дадонов. Оба игрока результативными действиями не отметились.