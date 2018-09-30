Защитнику «Флориды» Киселевичу наложили 40 швов после попадания шайбы в лицо

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Защитник «Пантерз» Богдан Киселевич получил травму. Россиянин провёл на льду чуть более двух минут, однако получил повреждение верхней части тела в первом периоде и не смог продолжить встречу. Российский защитник получил повреждение после неудачной попытки блока броска соперника. Шайба угодила в лицо хоккеисту. Главный тренер «Пантерз» Боб Бугнер сообщил после игры, что Киселевича обследуют в больнице на предмет возможного перелома челюсти. Игроку наложили 40 швов.

Напомним, 28-летний Киселевич летом подписал контракт с «Флоридой» на один год. Последние четыре сезона он играл за московский ЦСКА.