Зубов — об ударе арбитра: Щитов пытался играть в шайбу, злого умысла не было

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов после победы над «Слованом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ извинился за действия капитана команды Никиты Щитова, который был удалён до конца матча за удар арбитра.

«В первую очередь, хотелось бы извиниться за нашего капитана. Не было никакого злого умысла. Он пытался играть в шайбу. Всё бывает, эмоции иногда захлёстывают.

По игре – мы были готовы к тому, что «Слован» начнет активно и постарались также пойти в давление, и это принесло свои плоды. Потом мы немного ослабили наш пыл, где-то потеряли инициативу. Третий период сыграли так, как договорились, очень строго. Наверное, кроме одного выхода «один в ноль», мы не позволили сопернику иметь много шансов. Хочется поздравить своих ребят с отличной работой», – цитирует Зубова официальный сайт клуба.

Удаление Щитова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.