«Детройт» выиграл семь предсезонных матчей из восьми

«Детройт Ред Уингз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1) в заключительном выставочном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В восьми предсезонных матчах «Ред Уингз» одержал семь побед. В прошлом сезоне «Детройт» набрал 73 очка в 82 матчах и во второй раз подряд не вышел в плей-офф. До этого клуб участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли на протяжении 25 сезонов подряд.

«Лос-Анджелес Кингз» завершил программу предсезонных матчей проигрышем «Анахайм Дакс» (0:3). В восьми выставочных матчах «Кингз» одержал только одну победу. В минувшем сезоне «Лос-Анджелес» занял четвёртое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 98 очков в 82 матчах. В первом раунде плей-офф «короли» проиграли «Вегас Голден Найтс» – 0-4.