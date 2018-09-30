Маккензи: сохранить Панарина и Бобровского — шанс не отправить сезон в унитаз

Североамериканский инсайдер Боб Маккензи прокомментировал контрактную ситуацию российских игроков «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

«Вы знаете, «Коламбус» должен быть довольно хорошей командой в этом году или, может быть, даже очень хорошей командой. Но быть хорошей командой — это значит, что Бобровский — голкипер калибра «Везины», а Панарин — элитный нападающий. Это смешно, но худший сценарий для команды может заключаться в том, если она будет слишком хороша. В этом случае лидеры команды будут находиться на вершине, а дедлайн по их контрактам будет приближаться. Тот факт, что оба игрока до сих пор не имеют новых контрактов, говорит о том, что они собираются уходить в межсезонье.

Что делать в этой ситуации? Как проводить сделки? Ведь никто не хочет, чтобы они ушли за просто так. С точки зрения Кекялайнена, всё, что он может сделать сейчас, это дать сезону разгореться, сохранить в составе Панарина и Бобровского, а уже потом оценивать ситуацию. Получится ли заключить новые контракты? Если наступит такой момент, когда придёт осознание, что подписать их не получится, тогда нужно будет проделать действительно большую работу, чтобы сохранить команду конкурентоспособной. А не посылать сообщения фанатам, что сезон можно отправлять в унитаз», — сказал Маккензи в эфире радио Winnipeg’s TSN 1290.