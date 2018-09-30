Руденков: матч с «Торпедо» особенный, очень хочется провести лучший матч

Нападающий «Амура» Игорь Руденков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», который состоится сегодня, 30 сентября, начало — в 17:00 мск. Нижегородский клуб — родной для Руденкова.

«Принципиальный матч? Скорее, не принципиальный, а особенный. На трибунах «Нагорного» будут сидеть родители и полтора десятка друзей. Понятно, при такой поддержке очень хочется провести лучший матч, помочь своей команде одержать победу. Для меня эта команда не только родная, но и новая. Летом «Торпедо» кардинально изменило стиль игры, ушло от силового хоккея к комбинационному и тактическому, взяло хороший старт. Какая модель лучше? Ответ на этот вопрос даст только итоговый результат.

Почему игрокам «Чайки»-2016 не удалось пробиться в «Торпедо»? Во-первых, Ильин и Ураков в «Торпедо» пробились. Во-вторых, есть масса причин, по которым не все талантливые хоккеисты «Чайки» на данном этапе смогли реализоваться в Нижнем и вообще в КХЛ. Но, честно говоря, сейчас все мысли об «Амуре». У нас затяжное турне, надо улучшать результаты», — цитирует Руденкова Russia-Hockey.