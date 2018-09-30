Коварж: «Автомобилист» выиграл 12 матчей, но впереди тяжёлая выездная серия

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж поделился эмоциями после домашней победы над московским «Динамо» (1:0). Клуб из Екатеринбурга победил в 12-й игре подряд, а чешский вратарь оформил 3-й «сухарь» в сезоне.



«Сейчас эмоции такие же, как перед игрой. «Автомобилист» выходит на лёд и просто делает свою работу, готовясь от матча к матчу. Мы не обращаем внимания на прошедшие встречи и не смотрим в таблицу.



Сейчас команда начинает готовиться к дальневосточной поездке. Знаем, что придётся тяжело, поскольку в двух матчах будем выступать на площадках другого размера. Да, «Автомобилист» выиграл 12 встреч кряду, но впереди тяжёлая выездная серия. Очень важно правильно подготовиться к играм на Дальнем Востоке», — цитирует Коваржа пресс-служба «Автомобилиста».

«Автомобилист» проведёт четыре гостевых матча подряд: с «Адмиралом» (3 октября), «Амуром» (5 октября), «Куньлунем» (7 октября) и «Металлургом» (10 октября).