«Каролина» проиграла «Нэшвиллу», А. Свечников отдал голевую передачу

«Каролина Харрикейнз» уступил «Нэшвилл Предаторз» в предсезонном матче. Игра закончилась со счётом 5:4 ОТ в пользу подопечных Питера Лавиолетта.



В составе проигравшей команды заброшенными шайбами отметились Джастин Уильямс, Себастьян Ахо, Келвин де Хан и Мартин Нечас. У победителей результативные броски на счету Райана Джохансена, оформившего дубль, Кевина Фиалы и Крэйга Смита, который также отметился дублем.



Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 10 минут 45 секунд. Хоккеист отметился результативной передачей, нанёс один бросок в створ ворот и провёл один силовой приём при показателе полезности «0».



В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

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