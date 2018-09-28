А. Свечников: в Америке другая культура жизни — другие продукты, магазины, люди

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о жизни в Северной Америке.

«Первые два месяца было особенно тяжело. Я летел туда без знания языка, как брат, думал, там по ходу дела выучу. Поэтому и тренера на первых порах с трудом понимал, что он вообще от меня хочет. Ну и плюс здесь хоккей — другая игра, маленькие площадки, больше бросков, выше скорости, к этому надо приноровиться. Ну и культура жизни тут другая, что ли.

Что именно другое? Да всё другое: продукты, магазины, люди. Или работа полиции. Была история, что ребята разговаривали по мобильному телефону за рулём, кто-то из соседней машины позвонил в полицию и сообщил, и их остановили на следующем посту.

Обустроился ли я в Роли? Сейчас живу ещё в гостинице, я же не знаю, пробьюсь ли в команду. Так что мне рано ещё искать здесь жильё», — цитирует Свечникова Life.ru.