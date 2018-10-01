Кари Хейккиля уволен с поста главного тренера «Сарыарки»

Главный тренер «Сарыарки» Кари Хейккиля был уволен со своего поста, информирует официальный сайт казахстанского клуба.



Контракт с финским специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Помимо этого команду покинул старший тренер Томми Неккула. Исполняющим обязанности наставника «Сарыарки» назначен Дмитрий Максимов.



58-летний Хейккиля работал в Континентальной хоккейной лиге с ярославским «Локомотивом», магнитогорским «Металлургом», минским «Динамо», нижнекамским «Нефтехимиком» и рижским «Динамо». Кроме того финский наставник возглавлял сборную Беларуси.



В настоящий момент «Сарыарка» занимает 20-е место в таблице Высшей хоккейной лиги. Команда провела девять матчей в нынешнем сезоне и одержала всего три победы.