Барулин, Турбин, Клинкхаммер и Шашков — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов четвёртой недели турнира в четырёх номинациях.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Лучшим вратарём признан Константин Барулин (ХК «Сочи»), одержавший победы в двух из трёх гостевых матчах недели и не проигравший ни одного поединка в основное время. В этих играх голкипер сочинского клуба отразил 96,15% бросков по своим воротам (лучший показатель недели) при коэффициенте надёжности 0,97.



Лучшим защитником признан Павел Турбин («Амур»), в четырёх гостевых матчах отметившийся тремя результативными передачами. Защитник хабаровчан не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2», провёл 12 силовых приёмов (лучший показатель недели среди защитников) и заблокировал 6 бросков соперников.



Лучшим нападающим признан Роб Клинкхаммер («Ак Барс»), в четырёх матчах одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них 4 шайбы (лучший результат недели среди нападающих) при показателе полезности «+1». На счету канадского форварда дубль в ворота «Адмирала», а также победная шайба в матче против «Сибири». Клинкхаммер нанёс 12 бросков по воротам и отметился 9 силовыми приёмами.



Лучшим новичком признан нападающий Никита Шашков («Сибирь»), отметившийся дублем в ворота «Витязя». Первая из этих шайб стала для 19-летнего форварда дебютной в КХЛ, вторая – победной. В среднем он проводил на льду 10 минут 24 секунды при общем показателе полезности «+2», отметился пятью силовыми приёмами и заблокировал 2 броска соперников.