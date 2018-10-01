И. Григоренко: «Салават» играет креативнее ЦСКА и может с ним соперничать

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко поделился мнением о предстоящем матче уфимцев с ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:00 мск.

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«Салават» способен соперничать с ЦСКА. Любая команда может со всеми соперничать, сейчас такой хоккей, что нельзя сказать уверенно, кто выиграет, а кто проиграет. Матч будет интересный, думаю, мы увидим достаточно голов. Действительно, уфимцы играют креативнее «армейцев».



Я бы не сказал, что ЦСКА допустил ошибку, отпустив Антона Бурдасова в «Салават». Если игрок не показывает результата в той или иной команде, ему надо что-то менять. Все видят, какой результат он показывает сейчас. Это нормальная ситуация для спортсмена. Для Бурдасова лучше, что он не остался в ЦСКА. Для личного развития и блага команды такой обмен идёт на пользу», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.