Гудачек: уверен, что «Автомобилист» будет в первой тройке

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал выступление команды в игре с ЦСКА (1:2) и оценил перспективы «Автомобилиста», одержавшего на старте 12 побед подряд.



«Матч с ЦСКА? В первом периоде была неплохая игра с нашей стороны, но затем ЦСКА забил гол. И тут же забросил ещё одну шайбу. Правда, у них было шесть игроков на льду… Или пять… Трудно сейчас разобраться. Думаю, нам надо было реализовывать имевшееся у нас во втором периоде большинство, но не получилось забить.



В третьем периоде мы подсели, стали играть хуже. Чуть-чуть прибавили только после гола Хохлачёва, после которого две-три минуты показывали хороший хоккей, имели игровое преимущество. Но обидно, что не дожали ЦСКА.



У «Автомобилиста» очень хорошая команда. Сейчас там есть Да Коста, Секстон, Доус — лучшие форварды КХЛ. Думаю, «Автомобилист» стал сильнее, чем в прошлом сезоне. На сто процентов уверен, что екатеринбургский клуб будет в первой тройке», — цитируют Гудачека «Известия».

Как «Спартаку» сломить ЦСКА? Пробовали всё, не звали только Никиту Баженова ЦСКА выиграл 12-е дерби подряд.