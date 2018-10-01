Московское «Динамо» объявило состав на матч с «Трактором»

Московское «Динамо» объявило состав на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором». Игра состоится сегодня, 1 октября, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Динамо» М:

Бочаров (Ерёменко);

Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;

Прибыльский — Никулин, Алексеев — Закриссон — Индрашис;

Волков — Вишневский, Брюквин — Мозер — Кулёмин;

Е. Зайцев, Макаров — Панкратов — Моисеев, Муранов.



В ходе выездной серии бело-голубые уступили «Металлургу» (5:6) и «Автомобилисту» (0:1). В настоящий момент подопечные Владимира Воробьёва занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, опережая лишь минское «Динамо» и «Слован».

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