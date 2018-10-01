Московское «Динамо» объявило состав на матч с «Трактором»

Московское «Динамо» объявило состав на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором». Игра состоится сегодня, 1 октября, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Прибыльский — Никулин, Алексеев — Закриссон — Индрашис;
Волков — Вишневский, Брюквин — Мозер — Кулёмин;
Е. Зайцев, Макаров — Панкратов — Моисеев, Муранов.
В ходе выездной серии бело-голубые уступили «Металлургу» (5:6) и «Автомобилисту» (0:1). В настоящий момент подопечные Владимира Воробьёва занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, опережая лишь минское «Динамо» и «Слован».
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