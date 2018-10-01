«Эдмонтон» обменял Якуба Ержабека в «Сент-Луис»

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» обменял защитника Якуба Ержабека в «Сент-Луис Блюз», информирует официальный сайт «нефтяников». Взамен «Сент-Луис» отдал условный выбор в шестом раунде драфта 2020 года.



Напомним, Ержабек подписал однолетний контракт с «Эдмонтоном» 20 сентября.



Сезон-2017/18 27-летний хоккеист начинал в «Монреаль Канадиенс», откуда его обменяли в «Вашингтон Кэпиталз». В регулярном чемпионате чешский хоккеист принял участие в 36 встречах, записав в свой актив 8 (2+6) баллов при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени. Ержабек сыграл также в победном для «столичных» Кубке Стэнли, проведя два матча и отдав одну результативную передачу.



У игрока есть также опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь».

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