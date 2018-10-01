«Йокерит» — «Сочи»: у гостей первый матч в КХЛ проведёт 19-летний вратарь

Стали известны составы на матч финского «Йокерита» и хоккейного клуба «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают клубы в «Твиттере». В основном составе черноморского клуба выйдет вратарь Пётр Кочетков, для него это первый матч в КХЛ.



Встреча состоится сегодня, 1 октября, начало игры — в 18:30 мск.



«Йокерит»:



Запольски (Калниньш);

Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Йормакка — Плэтт — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Маннинен — Мозес;

Пильстрём — Ниеми — Анттила.



«Сочи:



Кочетков (Шикин);

Йокипакка — Хомицкий, Подшендялов — Росен — Бочаров;

Овитю — Мусин, Шмелёв — Коллинз — Архипов;

Воробьёв — Будкин, Томилин — О`Делл — Старков;

Зборовский, Рахимуллин, Полунин — Точицкий — Капустин.