Экс-форвард минского «Динамо» Скилле будет играть в Швейцарии

Экс-форвард минского «Динамо» Джек Скилле подписал контракт со швейцарским клубом «Женева-Серветт», информирует Swiss Hockey News.



Ранее Скилле не прошёл просмотра в клубе Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз».



Американец имеет богатый опыт выступления в Национальной хоккейной лиге – он провёл 368 матчей, играя за такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс».



В предыдущем сезоне Скилле защищал цвета минского «Динамо». Спортсмен провёл 41 матч в Континентальной хоккейной лиге, забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-8» и 68 минутах штрафного времени. Зимой 2018 года хоккеист изъявил желание начать новый сезон в столице Беларуси.