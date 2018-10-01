Слепышев: «Салават» заставил понервничать, хорошо, что не засчитали гол

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).



«Салавату Юлаеву» нечего было терять. Нервная концовка получилась. Хорошо, что не засчитали там шайбу. Много владели инициативой? В принципе у нас такая установка всегда, не только на первый период, а на всю игру в целом. «Салават» забил вторую шайбу в конце матча? Заставили нас понервничать, хорошо, что обошлось», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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