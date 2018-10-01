Никита Кучеров вернулся к тренировкам и успеет восстановиться к началу сезона

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл первую полноценную тренировку после повреждения, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Напомним, россиянин получил травму и не смог доиграть предсезонный матч с «Флоридой Пантерз».



Также на тренировке были нападающие Тайлер Джонсон и Райан Кэллахан, на них были красные свитера, запрещающие контактную борьбу. Кэллахан восстаналивается после операции на плече до середины ноября, а участие Джонсона в первой встрече сезона находится под вопросом из-за травмы верхней части тела, полученной на тренировке на прошлой неделе.



Тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер сказал, что статус Джонсона может измениться в любую сторону: «Сложно сказать, 50 на 50, не уверен. Я, конечно, более оптимистичен в отношении Кучерова».

От $ 650 тыс. до $ 9,54 млн. Все зарплаты россиян в НХЛ в сезоне-2018/19 Овечкина и Малкина вытеснили из топ-5 самых дорогих игроков лиги.