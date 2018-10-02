Овечкин примерил чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примерил чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли. Нападающий помог своему клубу впервые за 43 года существования стать обладателем этого трофея, в решающей серии турнира столичная команда обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1. В минувшем сезоне форвард получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».

«Кольца новой для «Вашингтона» эры», – комментирует фотографии пресс-служба клуба.

Перстень обладателя Кубка Стэнли ежегодно вручается игрокам, тренерам и персоналу команды-чемпиона. Традиция награждения перстнем Кубка Стэнли появилась в 1893 году.