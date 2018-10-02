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Мусин: к Кочеткову никаких претензий нет, он красавчик, помочь ему не получилось

Мусин: к Кочеткову никаких претензий нет, он красавчик, помочь ему не получилось
Хоккей / КХЛ

Защитник «Сочи» Дамир Мусин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Йокерита» (2:4) и дебют 19-летнего голкипера Петра Кочеткова.

«Результат матча предопределила игра в неравных составах. Свои ненужные удаления мы схлопотали и поплатились за это пропущенными голами, а когда соперник был в меньшинстве, то мы не смогли ответить тем же. Это ключевой фактор этого поражения.

Мы поздравили всей командой с дебютом вратаря Петю Кочеткова, старались помочь по максимуму. Как видите, это не получилось, но на самом деле он красавчик. Мы сами совершили ошибки, пропустили три шайбы в меньшинстве, плюс мой «обрез». Конечно, к нему нет никаких претензий ни у нас, ни у тренерского штаба, я думаю. Он отработал на полную», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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