Мусин: к Кочеткову никаких претензий нет, он красавчик, помочь ему не получилось

Защитник «Сочи» Дамир Мусин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Йокерита» (2:4) и дебют 19-летнего голкипера Петра Кочеткова.

«Результат матча предопределила игра в неравных составах. Свои ненужные удаления мы схлопотали и поплатились за это пропущенными голами, а когда соперник был в меньшинстве, то мы не смогли ответить тем же. Это ключевой фактор этого поражения.



Мы поздравили всей командой с дебютом вратаря Петю Кочеткова, старались помочь по максимуму. Как видите, это не получилось, но на самом деле он красавчик. Мы сами совершили ошибки, пропустили три шайбы в меньшинстве, плюс мой «обрез». Конечно, к нему нет никаких претензий ни у нас, ни у тренерского штаба, я думаю. Он отработал на полную», — цитирует игрока официальный сайт клуба.