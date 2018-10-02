Лехтеря — об обвинениях в свой адрес: я не сделал ничего противозаконного

Форвард «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтеря, подозреваемый в причастности к торговле наркотиками, заявил, что не замешан ни в чём противозаконном, а также выразил уверенность, что ситуация в скором времени разрешится.

«Мне нечего сказать об этом деле. Думаю, что смогу урегулировать эту ситуацию. Пока это все комментарии, что я могу дать, но вы увидите, что я не сделал ничего противозаконного», — цитирует спортсмена USA Today.

Известно, что всего полиция подозревает в торговле наркотиками более 20 человек, в числе которых нынешний форвард «Филадельфии Флайерз». Преступление, согласно неофициальной информации, было совершено в городе Тампере, где играет клуб финской лиги «Таппара», за который Йори выступал с 2007 по 2010 год. Полицией было изъято около двух килограммов кокаина, а его распространение в районе Пирканмаа было зафиксировано в январе текущего года.