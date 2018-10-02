«Автомобилист» отправился на выезд без Гареева, Торченюка и Кучерявенко

Екатеринбургский «Автомобилист» отправился на выездную серию на Дальний Восток, взяв 29 хоккеистов.



Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Владимир Сохатский.



Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский.



Нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Георгий Белоусов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Виталий Попов, Владимир Кузнецов, Евгений Грачёв, Степан Хрипунов, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Егор Миловзоров, Максим Рассейкин, Стефан Да Коста.



В Екатеринбурге продолжают восстановление после травм Александр Торченюк, Артём Гареев и Александр Кучерявенко.