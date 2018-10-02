Председатель совета директоров «Динамо»: задача-минимум для Крикунова — плей-офф

Председатель совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал назначение Владимира Крикунова на пост главного тренера клуба.



«С учётом неудовлетворительных спортивных результатов и неэффективной работы менеджмента клуба совет директоров рассмотрел несколько кандидатур на позицию главного тренера и остановился на том, чтобы назначить Владимира Васильевича Крикунова на эту должность. Ему поставлена задача повысить эффективность команды, как минимум в сложившихся условиях выйти в плей-офф.



Желаем ему успехов в решении этой задачи, полагаемся на его тренерский опыт и умение преодолевать трудности кризисных периодов», — приводит слова функционера официальный сайт «Динамо».

Знарок? Скудра? Крикунов! «Динамо» над всеми посмеялось Очень странный выбор.