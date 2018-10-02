Крикунов рассказал, почему быстро согласился на работу в московском «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, как принимал решение о переходе в стан бело-голубых.



«В «Динамо» есть игроки, которые определяют состав? Зачем мне с этим бороться? Это им нужно бороться. Я назначил состав, это не обсуждается. Решение принято, надо исполнять.



Я уходил на покой? Быстро всё произошло, буквально три дня, и всё решилось. Встреча с Шанцевым, встреча с советом директоров, всё было решено. Это моя работа. Для меня не проблема войти в команду, как для любого опытного игрока. Нет никаких проблем. Особенный клуб для меня? Я 22,5 года в «Динамо». Я же восемь лет был в Риге, девять в Минске, потом в Екатеринбурге. Большая часть жизни прошла здесь.



Контракт? Контракт у меня до конца сезона, первая задача — разобраться с командой. Центров у нас не хватает», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Знарок? Скудра? Крикунов! «Динамо» над всеми посмеялось Очень странный выбор.