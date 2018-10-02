«Спартак» — СКА: у хозяев дебютирует Григорьев, в составе гостей нет Прохоркина

Стали известны составы московского «Спартака» и петербургского СКА на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Дыбленко, Карсумс — Ганзл — Максвелл;
Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Зубов — Даугавиньш;
Осипов — Кулик, Никонцев — Воронин — Трунёв;
Провольнев, Шалагин, Талалуев — Шашков — Косов.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;
Хафизуллин — Белов, Кручинин — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Плотников;
Сёмин, Тихонов — Каблуков — Ли, Николаев.
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