Малкин: мы с Кросби поняли, что ещё молоды и хотим Кубок Стэнли обратно

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о желании вновь выиграть Кубок Стэнли.



«Знаете, мы с Сидни Кросби поняли, что все еще молоды и имеем шанс на победу. Накануне мы говорили в самолете, что в этом году наша команда стала лучше. Мы подольше отдохнули, нам нужен кубок обратно. Конечно, понимаем, что каждый год выигрывать не удастся. В лиге очень много хороших команд. Психологический аспект тоже, конечно, присутствует. Когда выигрываешь два раза подряд, тяжело показывать максимум в каждом матче. Нам нужно, как говорится, отступить на шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. В прошлом году мы сделали шаг назад, теперь надо двигаться вперед», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.