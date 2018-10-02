«Витязь» — «Авангард»: Воронков подрался с Фисенко, Шинкевич — с Семёновым

В концовке матча подмосковного «Витязя» и «Авангардом» (0:6) произошло несколько драк. За 30 последних секунд встречи удаления получили Егор Воронков, Михаил Фисенко, Илья Шинкевич, Данила Моисеев и Артём Манукян.

Посмотреть видео драк в матче «Витязь» — «Авангард» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Боба Хартли одержали седьмую победу подряд, догнав «Автомобилист» в таблице Восточной конференции. «Витязь» сумел выиграть только один матч из семи последних.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали хоккеисты «Авангарда» Денис Зернов, Илья Михеев, Кирилл Семёнов, Егор Мартынов и Максим Чудинов, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер «ястребов» Игорь Бобков.