«Эдмонтон» подписал контракты с Джейсоном Гаррисоном и Алексом Чиассоном

«Эдмонтон Ойлерз» заключил контракты с канадским защитником Джейсоном Гаррисоном и канадским нападающим Алексом Чиассоном, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашения рассчитаны на один сезон. Ранее игроки находились в клубе на пробных контрактах.

В минувшем сезоне 27-летний Чиассон провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 18 (9+9) очков при показателе полезности «+1». В победном плей-офф Кубка Стэнли отметился 2 (1+1) очками в 16 матчах. Отметим, что его зарплата по однолетнему контракту со «столичными» составляла $ 660 тыс.



За карьеру в НХЛ уроженец Монреаля также выступал за «Даллас Старз», «Оттаву Сенаторз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности Алекс принял участие в 411 матчах, забросив 61 шайбу и сделав 67 результативных передач при полезности «-37».

В минувшем сезоне 34-летний защитник выступал в системе «Вегас Голден Найтс». В главной команде ветеран лиги сыграл только 8 матчей в регулярном чемпионате и сделал 1 результативную передачу. В фарм-клубе Гаррисон набрал 28 (8+20) очков в 58 играх «регулярки» и 2 (0+2) балла в 3 матчах плей-офф.



За карьеру в НХЛ Джейсон также защищал цвета таких клубов, как «Флорида Пантерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». За 10 сезонов в лиге Гаррисон принял участие в 576 матчах, в которых отметился 52 заброшенными шайбами и 124 голевыми передачами при показателе полезности «+23».