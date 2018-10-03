«Сибирь» назвала срок восстановления Владимира Первушина

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин в матче с «Витязем» получил травму нижней части тела и выбыл на три недели, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.

В этом сезоне 32-летний форвард принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и забросил одну шайбу при показателе полезности «-4» и 6 минутах штрафного времени. В среднем за игру опытный нападающий проводил на льду 11 минут 29 секунд, на счету Первушина 21 силовой приём и 22 заблокированных броска.

Напомним, что также из-за различных травм команде Александра Андриевского не могут помочь защитник Николай Демидов и нападающие Юкка Пельтола и Глеб Зырянов. Новосибирская команда располагается на последнем месте в Восточной конференции с одной победой в 13 играх.