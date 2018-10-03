Евгений Свечников не попал в заявку «Детройта» на начало сезона-2018/19

«Детройт Ред Уингз» на своём официальном сайте объявил состав команды на начало регулярного чемпионата. Российский форвард Евгений Свечников в состав не прошёл.

Вратари (2): Джимми Ховард и Джонатан Бернье;

Защитники (7): Ник Йенсен, Денис Чоловски, Либок Шулак, Джонатан Эрикссон, Никлас Крунвалль, Дэнни Декейзер и Трэвор Дэйли;

Нападающие (13): Джастин Абделкейдер, Густав Нюквист, Томас Ванек, Майкл Расмуссен, Энтони Манта, Люк Гленденинг, Мартин Фрк, Даррен Хелм, Франс Нильсен, Тайлер Бертуцци, Кристофер Эн, Дилан Ларкин и Андреас Атанасиу.

Защитник Майк Грин помещён в список травмированных.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 4 октября мск матчем между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс».