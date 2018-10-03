Билялетдинов: Воробьёв — молодой тренер, с Крикуновым он будет набираться опыта

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов перед стартом выездной серии казанского клуба прокомментировал изменения в тренерском штабе московского «Динамо», где Владимир Крикунов стал главным тренером, а Владимир Воробьёв переведён в помощники.

«А как я должен реагировать? Это решение «Динамо». Володя, я имею в виду Воробьёва, тоже работал неплохо. Насколько я знаю, его оставили в штабе, думаю, это правильное решение. Это молодой тренер, ему нужно время. Сейчас он будет работать с опытным тренером, набираться опыта.

У «Динамо» произошла смена тренера, думаю, они изменят свою игру. «Локомотив» – очень сильная команда, и Череповец тоже всегда борется, не всё получается, но они сражаются, всегда пытаются укусить соперника. Серия будет непростая, нужно готовиться к этим играм», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.