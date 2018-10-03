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Рирден: Овечкин стал легче, чем в прошлом году. Это будет его лучший сезон

Рирден: Овечкин стал легче, чем в прошлом году. Это будет его лучший сезон
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился ожиданиями от сезона в исполнении капитана команды Александра Овечкина.

«Ови стал легче, чем в прошлом году. И это то, чего я не ожидал, потому что многие ветераны возвращаются в расположение команды в том же состоянии, в каком были до этого. Он готов вернуться в свой прошлый сезон. Мне кажется, что это был лучший год в его карьере. Он это понимает и хотел бы продолжать в том же духе», — цитирует Рирдена Washington Post.

Нападающий помог своему клубу впервые за 43 года существования стать обладателем Кубка Стэнли, в решающей серии турнира столичная команда обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1. В минувшем сезоне форвард получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».

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