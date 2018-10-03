«Торпедо» объявило состав на трёхматчевую выездную серию

«Торпедо» отправилось в очередную выездную серию, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.



Команда отправилась в турне в следующем составе:



вратари: Андрей Тихомиров, Денис Костин, Даниил Андреев;

защитники: Дмитрий Родионычев, Антон Волченков, Филип Хольм, Дмитрий Коробов, Михаил Орлов, Юрий Сергиенко, Денис Баранцев, Егор Огиенко;

нападающие: Эндрю Кэлоф, Дмитрий Сёмин, Роберт Саболич, Кирилл Ураков, Владимир Галузин, Денис Паршин, Михаил Варнаков, Энди Мили, Данил Веряев, Дамир Жафяров, Антон Шенфельд, Дмитрий Марковин, Никита Сетдиков, Даниил Ильин, Павел Макаренко.



В ходе турне подопечные Дэвида Немировски проведут матчи с «Локомотивом» (4 октября), «Северсталью» (6 октября) и московским «Динамо» (8 октября).

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