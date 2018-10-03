Токкет: Любушкин – ценный хоккеист для «Аризоны»

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет поделился мнением о российском защитнике команды Илье Любушкине.



«Этот парень может приехать в угол и остановить возню. Там, где другие должны действовать клюшкой и быстро двигаться, он может пойти и поработать габаритами. Ценный парень для нашего коллектива», — приводит слова Токетта пресс-служба «Аризоны».



Ранее стало известно, что Любушкин попал в заявку клуба на предстоящий сезон. В мае он подписал двусторонний контракт с командой на один сезон.



В минувшем сезоне 24-летний игрок обороны в 59 матчах КХЛ набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+14».



Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 4 октября мск матчем «Торонто Мэйпл Лифс» с «Монреаль Канадиенс».

Илья Любушкин начнёт сезон в основном составе «Аризоны»