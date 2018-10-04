«Анахайм» победил «Сан-Хосе», Ракелль и Сильверберг набрали по три очка

В ночь на 4 октября мск в НХЛ стартовал новый сезон регулярного чемпионата.



«Сан-Хосе Шаркс» уступил «Анахайм Дакс» — 2:5. Счёт уже на 49-й секунде открыли «утки» усилиями Макса Комтуа. Эвандер Кейн в середине стартового периода восстановил равенство, а Томаш Гертл под занавес второго периода вывел «акул» вперёд, забив в меньшинстве. Ещё до свистка на перерыв Рикард Ракелль вновь сделал счёт равным – 2:2.

В третьем периоде забивали только гости – отличились Брэндон Монтур, Адам Энрике и Картер Рауни, поразивший пустые ворота.

Самыми результативными игроками встречи стали Ракелль (1+2) и Якоб Сильверберг (0+3).



Эрик Карлссон в дебютном матче за «Сан-Хосе» провёл на льду 26 минут 48 секунд и заработал показатель полезности «-2».