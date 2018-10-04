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«Анахайм» победил «Сан-Хосе», Ракелль и Сильверберг набрали по три очка

«Анахайм» победил «Сан-Хосе», Ракелль и Сильверберг набрали по три очка
Хоккей / НХЛ

В ночь на 4 октября мск в НХЛ стартовал новый сезон регулярного чемпионата.

«Сан-Хосе Шаркс» уступил «Анахайм Дакс» — 2:5. Счёт уже на 49-й секунде открыли «утки» усилиями Макса Комтуа. Эвандер Кейн в середине стартового периода восстановил равенство, а Томаш Гертл под занавес второго периода вывел «акул» вперёд, забив в меньшинстве. Ещё до свистка на перерыв Рикард Ракелль вновь сделал счёт равным – 2:2.

В третьем периоде забивали только гости – отличились Брэндон Монтур, Адам Энрике и Картер Рауни, поразивший пустые ворота.

Самыми результативными игроками встречи стали Ракелль (1+2) и Якоб Сильверберг (0+3).

Эрик Карлссон в дебютном матче за «Сан-Хосе» провёл на льду 26 минут 48 секунд и заработал показатель полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2018, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2 : 5
1:1, 1:1, 0:3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Комтуа (Энрике, Сильверберг) – 00:49 (5x5), 1:1 – Кейн (Браун) – 07:51 (5x5), 2:1 – Гертл – 37:14 (4x5), 2:2 – Ракелль (Сильверберг, Гецлаф) – 38:00 (5x4), 2:3 – Монтур (Ракелль, Гецлаф) – 48:02 (5x5), 2:4 – Энрике (Сильверберг, Ракелль) – 50:22 (5x4), 2:5 – Рауни (Стрит, Шервуд) – 59:36 (en)
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