Петтерссон — о 1-м голе в НХЛ: у меня аж в глазах потемнело, я так был счастлив

19-летний нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон после победы над «Калгари Флэймз» (5:2) прокомментировал свой первый гол в НХЛ. Для Элиаса эта игра стала дебютной в североамериканской лиге.

«У меня аж в глазах потемнело, так я был счастлив. Сначала я даже не верил, что это на самом деле. Потрясающие ощущения, никогда не забуду. Мы вышли два в одного, я сначала хотел сделать передачу, но она не проходила», — сказал Петтерссон после игры.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал в свой актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.