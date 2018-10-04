Бэбкок — о победе «Торонто»: мы выиграли, но «Монреаль» играл намного лучше

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок остался недоволен качеством игры своей команды в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

«Мы победили, но соперник работал лучше, играл намного сильнее, чем мы. Пресса может говорить что угодно, рассказывать, как мы хорошо готовы, но это НХЛ. Здесь каждый день нужно упорно работать. Если не будете работать больше, чем соперник, если труд не поставите выше своего таланта, то не будете побеждать», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.

В середине стартового периода нападающий гостей Арттури Лехконен забросил первую шайбу сезона, но уже через три минуты Остон Мэттьюс восстановил равновесие. В концовке второго периода отличился Джон Таварес, для него эта шайба стала дебютной в составе «Торонто». Эндрю Шоу ещё до свистка на перерыв счёт сравнял, а в третьем периоде голов забито не было. В овертайме Остон Мэттьюс оформил дубль и принёс своей команде победу.