Даугавиньш: «Спартак» очень нестабилен, надо с себя жёстче спрашивать

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш прокомментировал старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хорошо, что идём в зоне плей-офф, но игра у нас очень нестабильная. Шесть побед и шесть поражений — с такой статистикой трудно дать положительную или отрицательную оценку первых 12 матчей. Важно то, что мы можем играть лучше и стабильно побеждать. Сейчас нам надо концентрированнее подходить к каждому матчу и не допускать ненужных осечек.

Моя игра? Разумеется, ещё есть где улучшить свою игру. Нужно приносить больше пользы команде. Но в целом мне понятна система, в которую играет «Спартак», и то, что хочет видеть главный тренер. Это отличается от того, во что мы играли в Нижнем Новгороде, но я вполне адаптировался. Буду стараться ещё эффективнее воплощать на льду то, что требует Епанчинцев. Другое дело, что нам всем нужно покопаться в себе и понять, почему мы где-то не дорабатываем в проигранных матчах, из-за чего не показываем стабильных результатов и игры. Надо с себя жёстче спрашивать за это и исправляться.

Епанчинцев не может устроить такой разнос, как Скудра? Я не могу сказать, что Вадим не способен на это. Он тоже умеет быть жёстким, когда надо. Да и не надо преувеличивать жёсткость Петериса — он далеко не на каждой тренировке и игре на нас кричал. Нынешние недочёты «Спартака» не стоит списывать на тренеров и то, как они нас мотивируют. Нам нужно с себя спрашивать за это. Копаться в себе и подумать, почему в некоторых ситуациях не переворачиваем игры, которые идут не по нашему сценарию. Вроде стараемся — нельзя сказать, что кто-то отбывает номер. Но иногда нужно брать на себя игру или драться, чтобы придать импульс команде и чуть-чуть поддавить соперника. Мы это делаем не всегда — надо исправляться. Надо быть жёстче в критических ситуациях», — приводят слова Даугавиньша «Известия».