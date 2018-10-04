Оши — о Маршане: у него плохая репутация. Надеюсь, НХЛ сделает то, что должна

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал драку нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана с форвардом «Вашингтона» Ларсом Эллером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Датский форвард после седьмой заброшенной шайбы эмоционально отпраздновал взятие ворот рядом со скамейкой «Брюинз», и Маршан решил разобраться с Эллером. В ходе драки Маршан рассёк голову Ларсу, после чего получил удаление до конца матча. Оши считает, что Маршан поступил хуже, чем Том Уилсон, который схлопотал 20-матчевую дисквалификацию за удар в голову.

«Лига хочет убрать грязь, устанавливает стандарты. По крайней мере Том совершил хит во время игры, атаковал парня, который только расстался с шайбой. А теперь посмотрите на удары, которые пропустил Эллер. Раз лига установила стандарт, а у Маршана плохая репутация, надеюсь, НХЛ сделает то, что должна», — цитирует Оши Washington Post.

Видео драки можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.