Кросби: противостояние с «Вашингтоном» будет острым, нас зажигает поражение

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от матча с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится завтра, 5 октября, начало игры — в 02:00 мск.



«Противостояние с „Вашингтоном“ будет таким же острым, как в последние пару лет, потому что мы играли друг с другом, и сначала выиграли мы, а потом они. Но огонь в нас это зажжёт. Когда мы будем с ними играть, эта мысль неизбежно будет сидеть в голове. Так уж это устроено. Так бывает, когда проигрываешь. Тебе хочется что-то доказать. А когда выигрываешь, то думаешь, что тебе хочется остаться там же. Таковы две стороны медали», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19