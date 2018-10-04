Шашков: недавно читал Гретцки — это первая книга, которую я прочитал полностью

Нападающий новосибирской «Сибири» Никита Шашков рассказал, что у него нет кумиров в хоккее.



«Были кумиры в Новокузнецке? Как такового кумира не было. Помню, что к нам приезжали хорошие легионеры. Как-то за «Металлург» играл Рихард Капуш, он выступал под 18-м номером, и у меня в школе тоже был 18-й. Поэтому я за ним следил пристальнее.



Фотография Тарасенко? Это было закрытие сезона в школе, когда по несколько человек от каждого года играли товарищеский матч против знаменитых игроков Новосибирска. Там был как раз Вова Тарасенко, Андрей Владимирович Тарасенко, тренеры «Снайперов». Кстати, у отца есть фотографии с Павлом Дацюком, а сейчас я выхожу играть против него. И даже первое удаление в КХЛ заработал на Дацюке.



Что прочитал за последнее время? Мне подарили книжку Уэйна Гретцки, дочитал её буквально на днях, очень понравилась. Признаюсь, что это первая книжка, которую я прочитал полностью. Раньше до этого не доходили руки. Теперь буду стараться читать чаще», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.