Кросби: Овечкин провёл плей-офф на невероятном уровне, он заряжал команду

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Кубке Стэнли–2018.



«Плей-офф Овечкин провел на невероятном уровне. Он делал все что мог, чтобы зарядить команду энергией. Думаю, и Александр, и команда заслужили это. Проигрывать никому не нравится. Конечно, это отличная история, хотя нам она не по душе. Особенно обидной ситуацию делает то, что обыгравшая тебя команда в итоге стала чемпионом. Но они сделали все, чтобы это заслужить», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, на пути к трофею «столичные» одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

Как сложится сезон для Овечкина. Провал или новые рекорды? Этому парню не может надоесть успех.