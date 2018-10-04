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Крикунов: думаю, Макаров и Кулёмин останутся в «Динамо»

Крикунов: думаю, Макаров и Кулёмин останутся в «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (1:2) отметил, что клуб может сохранить нападающих Вячеслава Кулёмина и Игоря Макарова. Оба хоккеиста сейчас находятся в команле на пробных контрактах.

«Как мне игра Макарова и Кулёмина? Ещё не принял решение по их дальнейшей судьбе. Не успел просто. Думаю, что, возможно, ребята останутся. У нас короткая скамейка. Если ещё и их отпустить, то кого мне ставить? Воробьёва если только», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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